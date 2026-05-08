تجاوزا ت کیخلاف آپریشن،6 دکانیں سیل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سی او کاروپریشن زویا بلوچ کی ہدایت پر سینئر انکروچمنٹ افسرن میاں محمد سہیل ، محمد اسلام اور محمد امجد نے ٹیموں کے ہمراہ اردو بازار اور ملحقہ مارکیٹوں میں تجاوزا ت کیخلاف آپریشن کرتے ہوئے چھ دوکانیں سیل کر دیں اور تجاوز کیا گیا بھاری سامان قبضہ میں لے کر کارپوریشن آفس بند کر دیا گیا۔
