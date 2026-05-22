صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناقص کارگردگی فارمز کو شدید مالی مشکلات دیگر شعبوں کی طرف رجوع

  • سرگودھا
ناقص کارگردگی فارمز کو شدید مالی مشکلات دیگر شعبوں کی طرف رجوع

افسران بالا کی ڈنک ٹپاؤ پالیسی صورتحال کو مزید گھمبیر بنا رہی ،موذی امراض تیزی سے پھیل رہے ہیں ،سرکاری طور پر ویکسین اور ادویات نہ ہونے سے فارمرز جانوروں کو اونے پونے فروخت کر رہے ہیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں جانوروں کی مختلف وبائی اور عام بیماریوں کی روک تھام کے حوالے سے جاری حکومتی پروگراموں پر ناقص عملدرآمد کے باعث جہاں صورتحال کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے وہاں وہاں فارمرز شدید مالی مشکلات سے دوچار ہو کر دیگر شعبوں کی طرف رجوع کرنے لگے ہیں، ذرائع کے مطابق فنڈز اور دیگر وسائل کی عدم فراہمی کو جواز بنا کر دستیاب وسائل کا بھی مناسب استعمال نہیں کیا جا رہا اورافسران بالا کی ڈنک ٹپاؤ پالیسی صورتحال کو مزید گھمبیر بنا رہی ہے ،بیشتر اقدامات فائلوں تک محدود اورافسران فنڈز کی عدم دستیابی کا رونا رونے میں مصروف ہیں ،دوسری جانب پرولیپس’ منہ کھر سمیت دیگر موذی امراض تیزی سے پھیل رہے ہیں ،سرکاری طور پر ویکسین اور ادویات نہ ہونے سے فارمرز متاثرہ جانوروں کے مہنگے علاج کروانے یا اونے پونے داموں فروخت کر رہے ہیں،فارمرز کا کہنا ہے کہ سرکاری وٹنری ہسپتالوں میں پرائیویٹ جیسا سلوک کیا جاتا ہے ، بھاری اخراجات اور علاج کے نام پر پیسوں کی وصولیاں ہو رہی ہیں، اسی طرح جانوروں کی بہتر نگہداشت کیلئے آگاہی نہ ہونے اور دیگر مسائل و بھاری اخراجات کی وجہ سے فارمنگ کا شعبہ تیزی سے تنزلی کی طرف جا رہا ہے حکومت کو اس سلسلہ میں عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اراضی کا عدم حصول ،اہم سڑکوں کا منصوبہ ادھورا

محکمہ ایکسائزکی مختلف برانچز میں بجلی کی طویل بندش

اوکاڑہ یونیورسٹی کے عارضی تعینات رجسٹرار کے خلاف درخواست کا تحریری فیصلہ

سروسز ہسپتال میں مریضوں کاسامان چوری کرنیوالے 2ملزم زیرحراست

جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا میاں مقصود احمد کے انتقال پر اظہار تعزیت

یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا 2 ارب 13کروڑ کا بجٹ منظور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ