صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی 80 میں ماڈل ولیج میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کیلئے لاہور سے ٹیم پہنچ گئی

  • سرگودھا
پی پی 80 میں ماڈل ولیج میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کیلئے لاہور سے ٹیم پہنچ گئی

شاہ پور صدر (نامہ نگار) حلقہ پی پی 80 میں ماڈل ولیج قرار دیئے گئے دیہات میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کیلئے لاہور سے ٹیم پہنچ گئی ۔

 یہ ٹیم عاقل شاہ میں ٹف ٹائل ، سیوریج ، سٹریٹ لائٹس اور بیوٹیفیکیشن کے منصوبوں پر کام کرے گی جس پر بارہ کروڑ 28 لاکھ روپے لاگت آئے گی ، ایم پی اے پی پی 80 و پارلیمانی سیکریٹری سردار عاصم شیر میکن کی سفارش پر حلقہ کے بارہ دیہات کو ماڈل ولیج قرار دیا گیا ہے ، جہاں شہریوں کی سہولت کیلئے مختلف منصوبوں پر کام کیا جائے گا ، سردار امجد میکن ، چوہدری محمد افضل میکن ، سردار جواد میکن کو عاقل شاہ ماڈل ولیج پراجیکٹ کیلئے فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شدید گرمی میں بد ترین لوڈشیڈنگ ، شہری سراپا احتجاج ، سڑکیں بلاک

مجرموں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت

کالجوں میں سامان کی عدم فراہمی سیکریٹری برہم

پولیو کا مکمل خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ،کمشنر کراچی

چینی شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے ،آئی جی سندھ

ڈاکٹر کو ملازمت میں توسیع نہ دینے کا فیصلہ کالعدم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہمارا قومی بیانیہ کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
نہ ہوسی ڈھولا‘ نہ پوسی رولا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ کا ایک بار پھر تماشا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ہم کس طرف جارہے ہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
جین زی کی سیاسی جماعت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن