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ڈسٹرکٹ پلاننگ ڈیزائن کے منصوبوں میں شفافیت کیساتھ معیار اور میٹریل کا خاص خیال رکھیں ،ڈپٹی کمشنر

  • سرگودھا
ڈسٹرکٹ پلاننگ ڈیزائن کے منصوبوں میں شفافیت کیساتھ معیار اور میٹریل کا خاص خیال رکھیں ،ڈپٹی کمشنر

خوشاب(نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹرجہانزیب حسین لابر کی زیر صدارت کانفرنس ہال میں ڈی پی ڈی سی کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا ۔

اجلاس کے دوران سی ای او ضلع کونسل جوہرآباد ،ڈپٹی ڈائریکٹر ہاوسنگ شکیل نیازی ، ڈسٹرکٹ آفیسر پلاننگ ،ڈسٹرکٹ پلاننگ ڈیزائن کمیٹی کے افسران نے ماسٹر پلان پبلک سائیڈ ایشو اور دیگر پبلک سکیموں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب نے کہا کہ فاریسٹ اور رہائشی آبادی میں کیمیکل فیکٹری نہ لگائی جائے ڈپٹی کمشنر خوشاب نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ ڈسٹرکٹ کے مین ایریاز کاماسٹر پلان اور منصوبوں پر جلد رپورٹ تیار کی جائے ڈپٹی کمشنر خوشاب نے کہا کہ ڈسٹرکٹ پلاننگ ڈیزائن کے تمام منصوبوں میں مکمل شفافیت کے ساتھ ساتھ کوالٹی معیار اور میٹریل کا خاص خیال رکھیں اور مقررہ وقت پر مکمل کیا جائے ۔ انہوں نیکہاکہ جلد کام مکمل کیا جائے انہوں نے پبلک انٹرسٹ کے منصوبوں ترجیح بنیادوں پر مکمل کریں۔ انہوں نے کہاکہ عوامی فلاح وبہبود کے منصوبوں کو پائے تکمیل مکمل نگرانی کی جائے کسی معاملے پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا ڈپٹی کمشنر خوشاب نے آئندہ اجلاس تک ڈیزائن منصوبوں کی مکمل تفصیلات اورڈیٹیل فراہم کرنے کے احکامات صادر کیے ۔

 

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