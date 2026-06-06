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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
ٹرمپ گریٹر اسرائیل وجود میں لانا چاہتے :ایرانی قونصل جنرل
آٹا مزید مہنگا، 20 کلو کاتھیلا 2800 روپے تک جا پہنچا
چھاپے نہ ماریں، 7فیصد گندم دینے کو تیار ہیں:مل مالکان
حق مہر کی زمین کا تنازع ،ماتحت عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار
ثاقب چدھڑ کیخلاف مومنہ کو ہراساں کرنیکا مقدمہ ، عبوری ضمانت
کینال روڈ پرٹائروں والی ٹرام سروس شروع نہ ہوسکی
تازہ ترین
امریکا ایران معاہدے پر اہم پیشرفت، محسن نقوی آج تہران جائیں گے
خارجی کمانڈرز منشیات کے عادی، غیراخلاقی حرکات میں ملوث ہیں: گرفتار دہشت گرد
امریکا کے ایرانی تنصیبات پر حملے، کویت اور بحرین میں جوابی میزائل داغ دیئے گئے
تنخواہوں میں 10 تا15 فیصد اضافے کی تجویز، حتمی فیصلہ وزیراعظم کریں گے
میدان لگ گیا، گلگت بلتستان اسمبلی کے 24 حلقوں میں کل انتخابات ہوں گے
آج کے کالمز
ہمارا قومی بیانیہ کیا ہے؟
خورشید ندیم
نہ ہوسی ڈھولا‘ نہ پوسی رولا
خالد مسعود خان
بجٹ کا ایک بار پھر تماشا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم کس طرف جارہے ہیں
افتخار احمد سندھو
جین زی کی سیاسی جماعت
جویریہ صدیق
عصبیتِ جاہلیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
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