صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشہ سے منع کرنے پر رکشہ ڈرائیور کا ماں کے ہمراہ بیوی پر تشدد

  • سرگودھا
نشہ سے منع کرنے پر رکشہ ڈرائیور کا ماں کے ہمراہ بیوی پر تشدد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) خرچہ مانگنے اور نشہ سے منع کرنے پر رکشہ ڈرائیور کا ماں کے ہمراہ بیوی پر بہیمانہ تشدد، مقدمہ درج کرلیا گیا۔

 بتایا جاتا ہے کہ بلاک نمبر31میں محمد زبیر کی شادی سات سال قبل آصفہ سے ہوئی جو کہ رکشہ چلاتا ہے اور نشہ بھی کرنے کے ساتھ ساتھ خرچہ مانگنے پر بیوی کو تشدد کانشانہ بناتا ہے ، گزشتہ روز بھی جب خرچہ مانگنے پر بات بڑھی تو ملزم کے ساتھ ساتھ خاتون کی ساس معروفہ نے آصفہ کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، اس دوران اہل محلہ نے جمع ہو کر خاتون کی جان بخشی کروائی، اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی تو ملزم بھاگ نکلا تاہم ملزم اور اسکی ماں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بڑے نالوں کی جامع صفائی مہم کا فیصلہ

معاشی حب کا کوئی پرسان حال نہیں،متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار،شہریوں کو مشکلات

20 کلو آٹے کا تھیلا 2800 روپے کا ہونا حکومتی ناکامی ، ایاز میمن

لوڈشیڈنگ اورپانی کی شدید قلت سے شہری پریشان

خالد مقبول صدیقی کی سعید حیدر کاظمی کے انتقال پر تعزیت

غیر معیاری غذا مہلک بیماریوں کے پھیلاؤ کا بنیادی سبب بنتی ہے ،گورنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
متبادل معاشی نظام ناگزیر ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
معاشرہ سازی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم اور قیاس آرائیاں
کنور دلشاد
سعود عثمانی
رزقِ خاک لہو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جھوٹ سے اجتناب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر