صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب میں ناجائز اسلحہ اور منشیات کیخلاف مہم ،3 افراد گرفتار

  • سرگودھا
خوشاب میں ناجائز اسلحہ اور منشیات کیخلاف مہم ،3 افراد گرفتار

خوشاب(نمائندہ دُنیا)ضلع خوشاب میں ناجائز اسلحہ اور منشیات کیخلاف چلائی جانیوالی مہم کے دوران پولیس نے تین اور افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے اسلحہ اور منشیات برآمد کر کیں ۔

مٹھہ ٹوانہ پولیس دوران گست دو افراد کو قانو کی گرفت میں لیا اور اب سے ایک ایک بندوق باراہ بور ایک ایک کارتوچ بر آمد کیا ہے جبکہ خوشاب پولیس نے ایک شراب فروش سے 100لٹر دیسی شراب بر آمد کی تینوں ملز موں کیخلاف آرمز ایکٹ اور امتناع منشیات ایکٹ کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد کے ترقیاتی منصوبے بجٹ سے باہر ، متعدد سکیمیں اے ڈی پی میں شامل نہ ہو سکیں

ایس ای سی پی کا ڈیجیٹل نظام کے فروغ کا اعلان

محرم :ادارے ہم آہنگی سے کام کرینگے :ڈی سی و ڈی پی اوچنیوٹ

ایف ڈی اے میں بجٹ کی تیاری، ریکوری تیز کرنیکی ہدایت

کمشنرکی مختلف شہریوں سے ملاقات، مسائل و شکایات سنیں

ڈی سی جھنگ کااٹھارہ ہزاری میں زیرِ تعمیر فیملی پارک کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ