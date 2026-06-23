صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنگلات کے رقبوں سے سرکاری لکڑی کی چوری نہ رک سکا

  • سرگودھا
جنگلات کے رقبوں سے سرکاری لکڑی کی چوری نہ رک سکا

جنگلات کے رقبوں سے سرکاری لکڑی کی چوری نہ رک سکابھلوال، پکھووال، بھیرہ ،میانی ، پھلروان، شاہ پور میں چوری کی وارداتیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں محکمہ جنگلات کے رقبوں سے قیمتی سرکاری لکڑی کی چوری کا سلسلہ نہ رک سکا، اور ضلع بھر کے مختلف سرکاری جنگلات سے قیمتی سرکاری لکڑی کی مبینہ چوری کا سلسلہ بدستور جاری ہے جبکہ انکشافات سامنے آنے کے باوجود محکمہ جنگلات ذمہ داروں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے کے بجائے مبینہ طور پر معاملے کی پردہ پوشی میں مصروف دکھائی دیتا ہے ،ذرائع کے مطابق بھلوال سٹی، بھلوال صدر، پکھووال، بھیرہ ،میانی ، پھلروان، شاہ پور اور دیگر علاقوں میں واقع سرکاری جنگلات سے گزشتہ کئی برسوں سے لکڑی کی چوری کی وارداتیں جاری ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پٹرولیم مصنوعات سستی، پبلک و گڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 18 فیصد تک کمی

پرتگال کے سرمایہ کار وفد کی ہاؤسنگ اتھارٹی کے سینئر افسران سے ملاقات

ایف بی آر کی جانب سے فیصل آباد چیمبر میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

بی آئی ایس پی بینظیر بھٹو کے وژن کا دیرپا عکس ، آصفہ بھٹو

یکم جنوری سے راولپنڈی ڈویژن میں ڈینگی کے 2 کیسز رپورٹ

اٹک ، تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچی ایک روزہ اعزازی ڈپٹی کمشنر مقرر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس