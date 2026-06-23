صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھلوال میں فائرنگ، نوجوان جاں بحق، ملزم فرار

  • سرگودھا
بھلوال میں فائرنگ، نوجوان جاں بحق، ملزم فرار

بھلوال میں فائرنگ، نوجوان جاں بحق، ملزم فرار زخمی نوجوان کو فوری طور پر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بھلوال منتقل کیا گیا

بھلوال(نمائندہ دنیا) بھلوال کے علاقہ پرانا بھلوال میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مدثر چدھڑ کے ڈیرے پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں نعمان ولد خان شدید زخمی ہو گیا۔عینی شاہدین کے مطابق ملزمان فائرنگ کرنے کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔ زخمی نوجوان کو فوری طور پر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بھلوال منتقل کیا گیا جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد تشویشناک حالت کے باعث سرگودھا ریفر کر دیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گیا۔ جاں بحق نوجوان کی نعش پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بھلوال منتقل کر دی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل، ریونیو اہداف بہتر کرنیکی وارننگ

محکمہ فوڈ کی کارروائی،ایک من ملاوٹی سرخ مرچیں تلف

ساتویں محرم کیلئے ٹریفک ڈائیورشن پلان جاری

دوران محرم ڈرون کے استعمال،فضائی کوریج پر پابندی

ایم ڈی کیٹ رجسٹریشن کا آغاز، داخلوں کا شیڈول جاری

ایم این ایس انجینئرنگ یونیورسٹی کی عالمی اے آئی کانفرنس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس