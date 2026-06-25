صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مخالف سے دودھ لینے سے منع کرنے پر مار مار کر ادھ موا کر دیا

  • سرگودھا
مخالف سے دودھ لینے سے منع کرنے پر مار مار کر ادھ موا کر دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات کے دوران موضع بدر بھون میں مخالف سے دودھ لینے سے منع کرنے پر امیر سلطان وغیرہ نے محمد عامر کو مار مار کر ادھ موا کر دیا۔۔۔۔

،ظہور حیات کالونی میں بچے کو مارنے کے تنازعہ پر شفقت وغیرہ نے احسن اور اسکے بھائی یاسر کو راستہ میں روک کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،اور فائرنگ کر کے فرار ہو گئے ،21شمالی میں سابقہ رنجش پر امجد خان نے وقار علی کو سوٹے مار کر مضرو ب کر دیا،یونیورسٹی روڈ پر کلیار ٹاؤ ن کے قریب گاڑی کھڑی کرنے کے تنازعہ پر بیوٹی پارلر کے مالک ارحم اور اسکے ساتھیوں نے ڈاکٹر حمزہ طارق کو زدوکوب کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھکیاں دیں اور گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا، پولیس نے متاثرین کی اطلاع پر ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

میٹرو بس منصوبہ: یوٹیلیٹی سروسز کی منتقلی 15 جولائی تک مکمل کرنے کی ہدایات

ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف کریک ڈائون کا فیصلہ

حکومتی اہداف کے حصول میں غفلت برداشت نہیں:انور علی

ترقی کیلئے عملی تحقیق اور جدت کی ضرورت ہے :فاروق یوسف

مویشی پال حضرات کو معیاری سہولیات ترجیح : ڈاکٹر حیدر

شادی شدہ خاتون کو مبینہ اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سبز موتیا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چچا ٹرمپ کا کچھ پتا نہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فلسطینیوں کا وارث کون؟
خورشید ندیم
کنور دلشاد
اسلام آباد میں اُڑتی خبریں
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
تشنہ لباں
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ شہادت!
مفتی منیب الرحمٰن