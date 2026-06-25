صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی سی ٹی وی کیمروں، سرویلنس نیٹ ورک کا معائنہ

  • سرگودھا
سی سی ٹی وی کیمروں، سرویلنس نیٹ ورک کا معائنہ

تمام کیمرے اور مانیٹرنگ سسٹم چوبیس گھنٹے فعال رکھے جائیں ،ڈپٹی کمشنر

 بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شہزاد رفیق اعوان کے ہمراہ محرم الحرام کے سلسلہ میں ڈی سی آفس بھکر میں قائم ضلعی کنٹرول روم کا دورہ کیا اور سکیورٹی و مانیٹرنگ انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کو محرم الحرام کے دوران مجالس، جلوسوں، امام بارگاہوں اور حساس مقامات کی نگرانی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے کنٹرول روم میں نصب مانیٹرنگ سسٹم، سی سی ٹی وی کیمروں، سرویلنس نیٹ ورک اور مواصلاتی نظام کا معائنہ کیا اور مختلف جلوس روٹس پر سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر جمالی نے ہدایت کی کہ تمام کیمرے اور مانیٹرنگ سسٹم چوبیس گھنٹے فعال رکھے جائیں جبکہ جلوسوں اور مجالس کی مسلسل نگرانی کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام اور عزاداروں کی حفاظت کیلئے تمام ادارے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ فرائض سرانجام دیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

محرم جلوسوں کی مانیٹرنگ،کنٹرول روم فعال

جلوس،مجالس کی مسلسل نگرانی کی جائے ، نعمان صدیق

کارکردگی:ڈپٹی کمشنر ھ عثمان طاہر جپہ کاپنجاب میں دوسرا نمبر

گڈ گورننس پر فوکس، ڈپٹی کمشنر کے مختلف اداروں کے دورے

فرنس آئل ٹینکر خراب، ریسکیو نے بروقت لیکیج بند کردی

خاتون سے زیادتی ، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سبز موتیا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چچا ٹرمپ کا کچھ پتا نہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فلسطینیوں کا وارث کون؟
خورشید ندیم
کنور دلشاد
اسلام آباد میں اُڑتی خبریں
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
تشنہ لباں
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ شہادت!
مفتی منیب الرحمٰن