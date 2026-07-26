صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹروے ایم 2 پر ٹریفک حادثہ، دو خواتین جاں بحق

  • سرگودھا
موٹروے ایم 2 پر ٹریفک حادثہ، دو خواتین جاں بحق

موٹروے ایم 2 پر ٹریفک حادثہ، دو خواتین جاں بحق اسلام آباد سے لاہور جانے والی ایک فیملی کی گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) قومی شاہراہ موٹروے ایم-2 پر کوٹ مومن کے قریب ہونے والے ہولناک ٹریفک حادثے میں دو خواتین جاں بحق جبکہ دو افراد شدید زخمی ہو گئے ۔ذرائع کے مطابق اسلام آباد سے لاہور جانے والی ایک فیملی کی گاڑی تیز رفتاری کے باعث آگے چلنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار دو خواتین موقع پر ہی دم توڑ گئیں، جبکہ دو دیگر افراد شدید زخمی ہو گئے ۔اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو فوری طور پر ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے ۔پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ حادثے کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ ہاؤس میں رین ایمرجنسی ڈیسک قائم

کراچی میں 4ڈسپنسریز کو سیکنڈری کیئر اسپتال بنارہے ،وفاقی وزیر صحت

عرب ممالک کوابراہم اکارڈ میں پھنسانے کی کوششیں تشویشناک، تنظیم اسلامی

بجلی بلوں میں سیلزٹیکس وصولی کے خلاف درخواستیں مسترد

جامعہ اردو کے وفد کی صوبائی وزیر جام اکرام اللہ دھاریجو سے ملاقات

ایف بی ایریا میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت، مریض جاں بحق

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امیر بھی اور عظیم بھی
مجیب الرحمٰن شامی
رؤف کلاسرا
نئی نسل بنام پرانی نسل
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جین زی کا دور
رشید صافی
کنور دلشاد
آزاد کشمیر، انتخابات اور تاریخ
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
جنک فوڈ اور لوچڑے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور قومی سلامتی کے تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل