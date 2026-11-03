صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیڈیز ڈانسرز کے رقص کی اطلاع پر چھاپہ ڈانسرز اور دیگر فرار

  • سرگودھا
لیڈیز ڈانسرز کے رقص کی اطلاع پر چھاپہ ڈانسرز اور دیگر فرار

لیڈیز ڈانسرز کے رقص کی اطلاع پر چھاپہ ڈانسرز اور دیگر فرار ساؤنڈ سسٹم قبضے میں لے کر دولہااظہر سمیت دیگر افراد کے خلاف مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چک نمبر 117 جنوبی میں شادی کی تقریب کے دوران ساؤنڈ سسٹم پر اونچی آواز میں گانے چلانے اور لیڈیز ڈانسرز کے رقص کی اطلاع پر پولیس نے چھاپہ مارا تو ڈانسرز اور دیگر افراد موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس کے مطابق اظہر نامی نوجوان کی شادی کی تقریب میں ساؤنڈ سسٹم لگا کر بلند آواز میں موسیقی اور رقص و سرور کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پولیس نے موقع سے ساؤنڈ سسٹم اور موسیقی کے دیگر آلات قبضے میں لے کر دولہااظہر ،اس کے بھائی ظفر، ارسلان، اکرم سمیت دیگر افراد کے خلاف ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی دفعہ 6 کے تحت مقدمہ درج کرلیا۔ پولیس کے مطابق واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گجرات : کئی اہم ترقیاتی منصوبے تاحال نامکمل

گوجرانوالہ میں سموگ کا راج برقرار، فضائی آلودگی میں شہر دوسرے نمبر پر، امراض پھیلنے کا خدشہ

ڈی سی کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت روزانہ عوامی مسائل کی سماعت

جماعت اسلامی کے رہنما جاوید قصوری آج سیالکوٹ کا دورہ کرینگے

حافظ آباد میں تجاوزات کیخلاف آپریشن کلین اپ کا فیصلہ

حافظ آباد جم خانہ میں سیرت النبی حضرت محمد مصطفیؐ کانفرنس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ