گرداور رانا اخترکی مدت ملازمت مکمل ہونے پر پٹواریوں کی الوداعی تقریب
کلورکوٹ:( نامہ نگار) گرداور رانا اختر ملازمت کی مدت مکمل ہونے پر تحصیل کلورکوٹ کے پٹواریوں کی جانب سے پرتپاک الوداعی تقریب کا انعقاد کلورکوٹ کے گرداور رانا اختر اپنی ملازمت کی مدت مکمل کرنے کے بعد آج باعزت طور پر ریٹائر ہو گئے ۔
گرداور رانا اختر ملازمت کی مدت مکمل ہونے پر تحصیل کلورکوٹ کے پٹواریوں کی جانب سے پرتپاک الوداعی تقریب کا انعقاد کلورکوٹ کے گرداور رانا اختر اپنی ملازمت کی مدت مکمل کرنے کے بعد آج باعزت طور پر ریٹائر ہو گئے ۔
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