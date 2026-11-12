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اسوۂ رسولؐ کی پیروی کامیابی کی ضمانت ہے : زاہد ججہ

  • سرگودھا
اسوۂ رسولؐ کی پیروی کامیابی کی ضمانت ہے : زاہد ججہ

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) مسلم لیگ (ن) کے رہنما زاہد ججہ نے کہا ہے کہ اسوۂ رسولؐ کی پیروی کامیابی کی ضمانت ہے۔

مدینہ ریاست کی طرز پر پاکستان کو ڈھالنا حکومت کی اولین ترجیح ہے، جس کے لیے بلاامتیاز ایسا قانون بنانا ہوگا جس میں ہر شخص کے لیے انصاف کا معیار یکساں ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس نظام کو درست کرنے میں وقت لگے گا، تاہم ہم مایوس نہیں ہیں۔ ریاستِ مدینہ بھی ایک دن میں قائم نہیں ہوئی تھی۔ ان شاء اللہ نبی پاکؐ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔

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