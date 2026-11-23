ملاوٹ شدہ اور غیر معیاری کھویاتیار کرنیوالا یو نٹ سیل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے نواحی علاقے نواں لوک میں ملاوٹ شدہ اور غیر معیاری کھویاتیار کرنیوالا ایک یونٹ سیل کر کے موقع سے برآمد ہونیوالا تیار اور خام مال تلف کردیا اور یونٹ مالک ارشاد کیخلاف مقدمہ درج کروا دیا۔
فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے نواحی علاقے نواں لوک میں ملاوٹ شدہ اور غیر معیاری کھویاتیار کرنیوالا ایک یونٹ سیل کر کے موقع سے برآمد ہونیوالا تیار اور خام مال تلف کردیا اور یونٹ مالک ارشاد کیخلاف مقدمہ درج کروا دیا۔
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