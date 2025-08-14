صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور اور گردونواح سے 3خواتین ،5بچوں کواغوا کرلیاگیا

  • جرم و سزا کی دنیا
قصور اور گردونواح سے 3خواتین ،5بچوں کواغوا کرلیاگیا

قصور(نمائندہ دنیا،خبرنگار)قصور اور گردونواح سے 3خواتین اور5بچوں کو مبینہ طور پراغوا کرلیاگیا۔ تھانہ بی ڈویژن قصور کی حدود محمد نگر سے خاتون اپنے دو چھوٹے بچوں کیساتھ لاپتا ہو گئی ،وہ بچوں دوا لینے گھر سے دکان پر گئی ۔

چھانگامانگا سے 3 بچے لاپتاہوگئے ۔ شہری نے اپنے دو بیٹوں اور بھانجے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی۔ بچے ماموں کے پاس آئے ہوئے تھے اور انہیں چھانگا مانگا فلائی اوور کے قریب گھر جانے کیلئے رکشے پر بٹھایا گیا تھا۔ سیددا کھوہ جھنڈ والا کے رہائشی عباس کی 35 سالہ بیوی (ب)اورمحلہ پیر بخاری کے رہائشی فیاض کی 17سالہ بیٹی (ز) کوگھر کے قریب سے اغوا کرلیاگیا۔کوٹ رادھا کشن کے محلہ جج والا میں 20 سالہ لڑکی ثمینہ عثمان نیم بیہوشی کی حالت میں ملی جسے ریسکیو اہلکاروں نے فوری تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ لڑکی نے اپنا نام ثمینہ عثمان بتایا، وہ رابطہ نمبر اور درست پتہ نہ بتاسکی ،پولیس کو اطلاع کر دی گئی جو مصروف تفتیش ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak