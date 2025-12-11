صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈولفن سکواڈ:وارداتوں کی سینچری کرنیوالے گینگ کا سرغنہ گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈولفن سکواڈ:وارداتوں کی سینچری کرنیوالے گینگ کا سرغنہ گرفتار

لاہور (کرائم رپورٹر) ڈولفن سکواڈ نے لاہور شہر میں وارداتوں کی سینچری کرنے والا گینگ کا سرغنہ گرفتار کرلیا۔

ترجمان ڈولفن کے مطابق ڈولفن سکواڈ نے وارداتوں کی 100 سینچری کرنے والے ملزم کو انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کرتے سمن آباد سے گرفتار کیا،ڈولفن ٹیم کو گرفتاری کے وقت ملزم کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ گرفتار ملزم پر ڈکیتی، چوری، جھپٹا، گینگز و دیگر سنگین جرائم کے مقدمات درج ہیں، بعد ازاں ملزم فیصل قانونی کارروائی کیلئے تھانہ گلشن راوی کے حوالے کے حوالے کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak