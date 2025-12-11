صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیر میانداد قوال کے گھر سے چوری کرنیوالی ملزمہ پکڑی گئی

  • جرم و سزا کی دنیا
شیر میانداد قوال کے گھر سے چوری کرنیوالی ملزمہ پکڑی گئی

لاہور(کرائم رپورٹر)چوہنگ پولیس کی بروقت کارروائی قوال شیر میاں داد خاں کے گھر چوری کی واردات میں ملوث ملزمہ گرفتار کرلی۔

ترجمان کے مطابق چوہنگ کے علاقے میں رہائش پذیر قوال شیر میاں داد فیملی شادی کے فنکشن کے لیے گھر سے باہر گئی ہوئی تھی، ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھریلو ملازمہ زرینہ بی بی زیورات چوری کر کے فرار ہو گئی ، اطلاع ملنے پر پولیس نے جدید ٹیکنالوجی سے ملازمہ کو گرفتار کر کے اس کی نشاندہی پر اس کے گھر کے صحن میں زمین میں دبائے ہوئے چوری شدہ تقریبا 6ً تولہ زیورات برآمد کر کے مقدمہ درج کرلئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں،محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے،دہشتگردی پاکستان کا نہیں بھارت کا وتیرہ:دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتے ہیں:فیلڈ مارشل سید عاصم منیر

امریکا کی ریکوڈک منصوبے کیلئے سوا ارب ڈالر مالی معاونت کی منظوری:بلوچستان میں 7500ملازمتیں پیدا ہونگی :امریکی ناظم الامور

مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس:52شہروں میں جاری منصوبوں کی تکمیل کیلئے30جون کا ہدف مقرر

پی ٹی آئی پر پابندی کا ماحول پیدا ہو رہا:وزرا:ایسی کوششیں خطرناک ثابت ہونگی:تحریک انصاف

کسی پارٹی پر پابندی نہیں چاہتا،آپریشن میں رکاوٹ ڈالی تو پھر گورنر راج:بلاول بھٹو

منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈائون کیا جائے ،سہیل آفریدی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak