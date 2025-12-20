صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلسازوں نے رقم کے عوض شہریوں کو جعلی چیک تھما دیئے

  • جرم و سزا کی دنیا
جعلسازوں نے رقم کے عوض شہریوں کو جعلی چیک تھما دیئے

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے بوگس چیک دینے کے الزام میں چار افراد کے خلاف مقدمات درج کر لئے ہیں۔۔۔

 ملزم منظور حسین نے فیڈ کی مد میں چیک دیا جو مقررہ وقت پر ڈس آنر ہو گیا۔ اس دوران شاہ شمس پولیس کو فیاض حسین نے بتایا کہ ملزم سعید نے رقم کے عوض چیک دیا جو کیش نہ ہو سکا۔مزید برآں، محمد جابر کے مطابق ملزم سعید نے لاکھوں روپے مالیت کا بوگس چیک دیا، جبکہ نیو ملتان پولیس کو صالح محمد نے اطلاع دی کہ ملزم جمشید حسن نے 30ہزار روپے کے چیک کے ذریعے دھوکہ دیا جو بوگس ثابت ہوا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:مندی،54فیصد حصص کی قیمتیں گرگئیں

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 900روپے سستا

فارن ایکسچینج مینول کے قوانین میں ترمیم کاسرکلر جاری

موبائل فونز کی درآمدات میں 40.51 فیصد اضافہ ریکارڈ

پاک قطر فیملی تکافل کے آئی پی او کی جنرل سبسکرپشن 3.8گنااوورسبسکرائب

ڈیمریج اور ڈیٹنشن چارجز معاف کرنے کا مطالبہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak