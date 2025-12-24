صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈ قادر آ باد پر دریائے چناب سے نامعلوم خاتون کی لاش برآمد

  • جرم و سزا کی دنیا
ہیڈ قادر آ باد پر دریائے چناب سے نامعلوم خاتون کی لاش برآمد

علی پور چٹھہ‘وزیر آ باد(تحصیل رپورٹر‘ڈسٹرکٹ رپورٹر)ہیڈ قادر آ باد کے مقام پر دریائے چناب سے نامعلوم خاتون کی لاش برآمد ہو ئی ، پوسٹ مارٹم کیلئے سول ہسپتال وزیر آباد منتقل کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق خاتون کی عمر تقریباً 30 سال ہے جس کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔

