صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھوٹکی:مسلح افراد نے 38 لاکھ روپے لوٹ کر شہری کو گولی ماردی

  • جرم و سزا کی دنیا
گھوٹکی:مسلح افراد نے 38 لاکھ روپے لوٹ کر شہری کو گولی ماردی

گھوٹکی(نمائندہ دنیا) گھوٹکی عادل پور لنک روڈ پر موٹرسائیکل سوار تین مسلح ملزم اعجاز مہر سے 38 لاکھ روپے چھین کر فرار ہوگئے اور مزاحمت پر گولی مار کر زخمی کردیا۔

اعجاز مہر اور انعام کلوڑ گھوٹکی کے بینک سے رقم نکال کر عادل پور جارہے تھے کہ گاؤں مسو خان کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے لوٹ لیا اور اعجاز مہر کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ واقعہ کے بعد پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر زخمی کو تعلقہ اسپتال گھوٹکی منتقل کر دیا۔جہاں سے اسے طبی امداد دیکر رحیم یار خان اسپتال منتقل کردیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

آسٹریلیا سے سیریز، سلمان کو فائنل ورلڈ کپ کمبی نیشن ملنے کی امید

آئی سی سی، انڈین بورڈ کا دبئی آفس بن چکا : بھارتی صحافی

پرو ہاکی لیگ، ورلڈ کپ کوالیفائنگ کیلئے قومی ٹیم کا اعلان

پاکستان، آسٹریلیا ٹی ٹونٹی سیریز کیلئے کمنٹری پینل کا اعلان

آسٹریلین اوپن ، جوکووچ 13 ویں مرتبہ سیمی فائنل میں

راشد نسیم 150 گنیز ورلڈ ریکار ڈ قائم کرنے والے پہلے پاکستانی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak