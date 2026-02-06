صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاہنہ میں سلنڈر دھماکا، باپ بیٹا دم گھٹنے سے جاں بحق

  • جرم و سزا کی دنیا
کاہنہ(دنیا نیوز)کاہنہ میں سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں دم گھنٹے سے باپ بیٹا جاں بحق جبکہ تین افراد جھلس کر زخمی ہو گئے ۔

بتایا گیا ہے کہ نشتر کالونی میں گھر کے اندر ایل پی جی سلنڈر دھماکے سے آگ بھڑک اٹھی، سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں تین افراد زخمی، دو افراد جاں بحق ہو گئے ۔ریسکیو عملہ کے مطابق باپ بیٹا دھواں بھرنے سے دم گھٹنے کے باعث جاں بحق ہوئے ، جاں بحق افراد نے خوف کے باعث واش روم میں گھس کر کنڈی لگا لی تھی۔زخمی تینوں افراد کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا، ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا، کولنگ کا عمل جاری ہے ۔

