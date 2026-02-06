صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکوؤں نے 10افراد کو لوٹ لیا‘چوری کی پانچ وارداتیں

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈاکوؤں نے 10افراد کو لوٹ لیا‘چوری کی پانچ وارداتیں

کامونکے (تحصیل رپورٹر)دو مسلح ڈاکوؤں نے صحافی سمیت دس افراد کو لوٹ لیا۔

بتایا گیا ہے کہ موضع سموبالا کا صحافی خوشی گجر کامونکے جا رہا تھا۔ لالو پور کے قریب ناکہ لگائے ڈاکوؤں نے پندرہ ہزار روپے چھین لیے ۔ بعد ازاں مختلف مقامات پر مزید نو افراد سے بھی لوٹ مار کی گئی۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے ۔ چوری کی پانچ وارداتوں میں شہری مال و زر سے محروم ہو گئے ۔ تولیکی روڈ پر عمر قدیر کی حویلی سے بجلی کی موٹر، پیڈسٹل فین، واٹر کولر اور دیگر سامان چوری ہوا۔ موضع کھرک میں خالد کے کھیتوں سے موٹر کے سپیئر پارٹس چوری ہو گئے ۔ مومن پورہ میں احمد کا موبائل فون گھر سے چوری ہوا۔ سنوپر میں حفیظ کے ڈیرے سے موٹر اور سامان لے جایا گیا۔ زبیر شوکت کے گھر سے ملازمین آدھورائے کی پروین اور ماریہ پانچ تولے طلائی زیورات لے کر فرار ہو گئیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا:مداح کا فٹبال سے محبت کا انوکھا اظہار

نایاب دیوہیکل ’’فینٹم ‘‘جیلی فِش کی ویڈیو وائرل

چین نے برقی گاڑیوں کے اہم فیچر پر پابندی عائد کردی

روس : بیک وقت ایک چاند 4 جگہوں پر دیکھ کر شہری حیران

ہفتے میں دو بار دہی کھانے سے آنت کے کینسر کا خطرہ کم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ
Dunya Bethak