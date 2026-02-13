صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بے اولادی کاطعنے خاتون پر تشددکا مقدمہ درج

  • جرم و سزا کی دنیا
سمبڑیال(سٹی رپورٹر ) سمبڑیال کے علاقہ بھوپالوالہ میں بے اولاد حلیمہ سعدیہ جس کی 18سال قبل عبدالغفار ولد حاجی رحمت علی مغل سکنہ بھوپالوالہ سے ہوئی خاتون کے بطن سے کوئی اولاد نہ تھی ،

خاوند نے حصول اولاد کیلئے 8سال قبل نبیلہ بی بی سے دوسری شادی کرلی جس کی وجہ سے خاوند نے پہلی بے اولاد بیوی کو گالی گلوچ اورزدوکوب کرنا معمول بنالیا،چند روز قبل خاوند نے ہمراہ اپنی والدہ اوربھتیجے کے بے اولاد کو تیسی کانڈی اورڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بناڈالا جس سے خاتون بے ہوش ہوگئی ، بے ہوشی کی حالت میں خاتون کو ہسپتا ل منتقل کردیا ۔

 

