لاہور:متعدد وارداتیں ،شہری لاکھوں نقدی، اشیا سے محروم

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈاکوؤں نے ثمر سے سوا 3لاکھ ،دلاور سے پونے 3لاکھ روپے لوٹ لئے گڑھی شاہو اور سندر سے 2گاڑیاں ،دیگر علاقوں سے 3موٹرسائیکل چوری

لاہور(کرائم رپورٹر)صوبائی دارالحکومت میں چوری و ڈکیتی کی وارداتوں میں شہریوں کو لاکھوں روپے نقدی ،موبائل فونز، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم کر دیا گیا۔ ڈاکوؤں نے بھاٹی گیٹ میں ثمر سے 3لاکھ25 ہزار نقدی اور موبا ئل فون،چوہنگ میں دلاور سے 2لاکھ 75ہزار روپے اور موبائل فون ،فیکٹری ایریا میں رضا سے 2 لاکھ 65ہزار روپے اور موبائل فون ، نوانکوٹ میں خیام سے 2 لاکھ 45ہزار روپے اور موبائل فون،ہنجروال میں نواز سے 2لاکھ 25ہزار روپے اور موبائل فون سمیت دیگر سامان چھین لیا ۔دوسری طرف نامعلوم افراد نے گڑھی شاہو اور سندر سے 2گاڑیاں جبکہ ملت پارک ،گارڈن ٹاؤن اور لاری اڈا سے 3 موٹرسائیکلیں چوری کر لیں اور فرار ہو گئے ۔

 

 

 

 

مزید پڑہیئے

کھیلوں کی دنیا

جنگی ماحول کے باوجود سپرلیگ کا میلہ بروقت سجے گا

فیفا ویمن سیریز کیلئے پاکستان ٹیم کا عبوری سکواڈ فائنل

سپر لیگ،بنگلادیش کے کھلاڑیوں کو این او سی جاری

پی ایچ ایف کا نیشنل جونیئر ہاکی چیمپئن شپ کے انعقاد کا اعلان

قومی جونیئر گرلز ٹینس ٹیم کی ٹاپ 8مرحلے میں رسائی

لاہور قلندرز کا تین روزہ کنڈیشننگ کیمپ اختتام پذیر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ادھورا سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خود فریبی‘ غلط فہمیاں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کرپشن کیٹلاگ اور غربت کے مارے لوگ … کیس سٹڈی
بابر اعوان
سلمان غنی
سفارت کاری کے محاذ پر نئی جنگ
سلمان غنی
اسد طاہر جپہ
گل اک گزرے ویلے دی
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
جنگ نہیں امن کے سنگ
امیر حمزہ
