صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مناواں :گھریلو نا چاقی پر بیوی قتل، سالی کو زخمی کر دیا

  • جرم و سزا کی دنیا
مناواں :گھریلو نا چاقی پر بیوی قتل، سالی کو زخمی کر دیا

عبدالمجید نے اپنی اہلیہ ثمینہ اور سالی نگینہ کو گولیاں ماریں، خود فرار

لاہور(کرائم رپورٹر )مناواں کے علاقہ میں گھریلو نا چاقی پر مسلح شخص نے فائرنگ کر کے 40 سالہ بیوی کو قتل، 50 سالہ سالی کو زخمی کر دیا اور فرار ہو گیا ، پولیس نے لاش پوسٹمارٹم کیلئے منتقل کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔ تفصیلات کے مطابق مناواں کے رہائشی عبد المجید نے گھریلو تنازع پر طیش میں آکرآتشیں اسلحہ سے اپنی اہلیہ 40 سالہ ثمینہ اور 50 سالہ سالی نگینہ پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجہ میں دونوں شدید زخمی ہو گئیں جبکہ ملزم جائے وقوعہ سے فرار ہو گیا، اطلاع پر  مناواں پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمی خواتین کو ہسپتال منتقل کر دیا جہاں ثمینہ دم توڑ گئی، پولیس نے لاش پوسٹمارٹم کے لئے منتقل کر کے مقتولہ کے بیٹے زین کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :کاروباری ہفتے کا مندی پر اختتام،123ارب خسارہ

چاندی مہنگی، سونا 2700 روپے سستا،ڈالر کی قدرکم

الائیڈ بینک اور لمز کے CHISELلیب کے درمیان شراکت داری

اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کو اسلامک بینک آف دی ایئر کا اعزاز

ای سی او ممالک میں اقتصادی تعلقات کا فروغ اہم ہے ، وفاقی چیمبر

مرکنٹائل ایکسچینج میں کاروباری حجم 83,260 لاٹس رہا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا فضل الرحمن کیلئے دعا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پھر وہی مکھڈی حلوہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
معرکۂ حق کے بعد والا پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں … (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
شادیوں پر فضول خرچی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( دوم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak