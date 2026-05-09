اٹھارہ ہزاری:6 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی مقدمہ درج
اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا)6 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی مقدمہ درج کر لیا گیا ۔وقوعہ نواحی علاقہ چوکن جانپور میں پیش آیا ہے ، جہاں کاشف بھٹی کے 6 سالہ بچے کو ملزم حمزہ نے ورغلاکرساتھ لے جاکرزیادتی کا نشانہ بنایا۔۔۔
تھانہ اٹھارہ ہزاری پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔