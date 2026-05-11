صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

10وارداتیں، شہری لاکھوں کی نقدی، قیمتی اشیا سے محروم

  • جرم و سزا کی دنیا
10وارداتیں، شہری لاکھوں کی نقدی، قیمتی اشیا سے محروم

ڈاکوؤں نے ارمغان سے 3لاکھ،سہیل سے 2لاکھ70 ہزار روپے لوٹ لئے گلبرگ ، فیکٹری ایریا سے 2 گاڑیاں ،دیگر علاقوں سے 3موٹرسائیکلیں چوری

 لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی وارداتوں میں شہریوں کو لاکھوں روپے نقدی، موبائل فونز، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق مسلح ڈاکوؤں نے لاری اڈا میں ارمغان سے 3لاکھ روپے اور موبائل فون،اقبال ٹاؤن میں سہیل سے 2لاکھ70 ہزار روپے اور موبائل ،گرین ٹاؤن میں تسنیم سے 2لاکھ55 ہزار روپے اور موبائل ، رائے ونڈ میں غفار سے 2لاکھ25ہزار روپے اور موبائل، شفیق آباد میں توقیر سے 2لاکھ 15ہزار روپے اور موبائل سمیت قیمتی سامان چھین لیا ۔دوسری طرف گلبرگ اور فیکٹری ایریا سے 2گاڑیاں جبکہ نولکھا، ہڈیارہ اور شیراکوٹ سے 3موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

خواہشوں کا مل جانا، خواہشوں کو مار دیتا ہے : صبا قمر

قیدی خواتین کی مدد کیلئے کم کارڈیشین جیل پہنچ گئیں

محبت کے لیے کیریئر قربان نہیں کرسکتی:دنانیر مبین

بعض اوقات خاموشی بہتر،اورنگزیب لغاری کا فردوس کیلئے پیغام

شوبز شخصیات لباس کے انتخاب میں حدود کا خیال رکھیں:فضا علی

غریب کا خودکشی کرنا باقی،بلال قریشی کا مریم نواز پر طنز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت: کب‘ کیوں اور کیسے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سندھ کے کنارے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عجیب جنگ تھی!!
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف ‘ برآمدات اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
آٹھ۔ صفر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دفاعِ وطن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak