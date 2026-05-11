صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شمالی کوریا:کم جونگ کے قتل پر فوج جوابی ایٹمی حملہ کرنیکی پابند

  • دنیا میرے آگے
شمالی کوریا:کم جونگ کے قتل پر فوج جوابی ایٹمی حملہ کرنیکی پابند

آئین میں ترمیم ،اعلیٰ حکام کو بریفنگ کے دوران ترمیم سے آگاہ کر دیا گیا یہ تبدیلی ایرانی سپریم لیڈر خامنہ ای کی شہادت کے بعد کی گئی :برطانوی اخبار

پیانگ یانگ(دنیا مانیٹرنگ)شمالی کوریا نے اپنے آئین میں ترمیم کی ہے جس کے تحت اگر ملک کے سربراہ کِم جونگ اُن کسی غیر ملکی دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائیں تو فوج دشمن پر جوابی جوہری حملہ کرنے کی پابند ہوگی۔برطانوی اخبار کے مطابق یہ تبدیلی ایران کے سپریم لیڈر  خامنہ ای اور ان کے قریبی مشیروں کی امریکا اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں میں شہادت کے بعد کی گئی۔یہ آئینی ترمیم 22 مارچ کو پیانگ یانگ میں شروع ہونے والے 15ویں سپریم پیپلز اسمبلی کے پہلے اجلاس میں منظور کی گئی۔اخبار کے مطابق جنوبی کوریا کی نیشنل انٹیلی جنس سروس نے جمعرات کو اعلیٰ حکام کو بریفنگ کے دوران اس ترمیم سے آگاہ کیا۔این آئی ایس کے مطابق کم جونگ اُن شمالی کوریا کی جوہری افواج کے سربراہ ہیں تاہم نئی ترمیم میں اس صورت حال کے لیے بھی طریقہ کار طے کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ ہلاک ہو جائیں تو فوج کو کیا کرنا ہوگا۔شمالی کوریا کے آئین کے نظرثانی شدہ آرٹیکل 3 کے مطابق اگر دشمن قوتوں کے حملوں سے ریاستی جوہری افواج کے کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کو خطرہ لاحق ہو تو جوہری حملہ خودکار اور فوری طور پر شروع کر دیا جائے گا۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

11منزلہ عمارت سے گر کر 4سالہ بچہ زندہ بچ گیا

جسمانی وزن میں کمی کیلئے روزانہ کتنے قدم چلنا چاہیے

لیموں کے بیج بھی فائدہ مند ہیں، ماہرین کے دلچسپ حقائق

بلیک ہول سے نکلنے والے جیٹس کی طاقت کی پیمائش

ایپل کے ایئر پوڈز میں اب چھوٹے کیمرے نصب ہونگے

کافی کے صحت پر مثبت اثرات سے متعلق اہم انکشاف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت: کب‘ کیوں اور کیسے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سندھ کے کنارے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عجیب جنگ تھی!!
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف ‘ برآمدات اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
آٹھ۔ صفر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دفاعِ وطن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak