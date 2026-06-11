صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ دشمنی،مخالفین کو قابو کر کے تشدد کا نشانہ بنادیا

  • جرم و سزا کی دنیا
سابقہ دشمنی،مخالفین کو قابو کر کے تشدد کا نشانہ بنادیا

ملز موں نے فاروق کو ڈنڈوں سوٹوں سے مارا ، سنگین نتائج کی دھمکیاں

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ دشمنی کی بنا پر مخالفین کو قابو کر کے تشدد کا نشانہ بنادیا گیا۔تھانہ روشن والا کے علاقے میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے فاروق نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے سابقہ رنجش کی بناء پر انہیں قابو کر لیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کر دیا گیا اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایران کے مذاکرات کا ر ہمیں بیوقوف بنا رہے:ٹرمپ:رات گئے کئی ایرانی شہروں میں دھماکوں کی آوازیں

اسرائیل کے پھر جنوبی لبنان میں فضائی حملے ،13افرادشہید

کمزور جنگ بندی بھی مکمل جنگ کی واپسی سے بہتر:انتونیو گوتریس

ٹرمپ کی دھمکی کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں پھر نمایاں اضافہ

شام اور لبنا ن پر اسرائیلی حملے ترکیہ کیلئے خطرہ :اردوان

پاکستان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دینے پر کام کر رہے ہیں :بھارتی وزیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چھولے پٹھورے اور دیگر حساس مسائل
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
اردو کے سیرت لٹریچر میں اہم اضافہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بجٹ اور عوام
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
تیزاب گردی کا شکار خواتین
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
مٹھی سے پھسلتی ریت
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak