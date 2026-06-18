صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مردان :گور و دوارے میں فائرنگ ، سکھ میاں، بیوی ہلاک

  • جرم و سزا کی دنیا
مردان :گور و دوارے میں فائرنگ ، سکھ میاں، بیوی ہلاک

مرد کی عمر 72 سال اور خاتون کی 69سال ،گور و دوارے کے نگران تھے چہروں پر گولیاں ماری گئی ہیں،ارکان اسمبلی گرپال سنگھ اور سریش کمار

مردان(مانیٹرنگ ڈیسک)خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں ایک گور و دوارے میں فائرنگ کے نتیجے میں سکھ میاں بیوی ہلاک ہو گئے ،پولیس ترجمان نے بتایا ہے کہ بابو محلہ، خواجہ گنج بازار  میں واقع گور و دوارے کے اندر گھس کر نامعلوم ملزم نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں عبادت گاہ کے نگران بزرگ میاں بیوی ہلاک ہوگئے ،ڈی پی او مردان مسعود احمد، ایس ایس پی انویسٹی گیشن ماریہ مصطفی، اے ایس پی سٹی اور دیگر پولیس افسروں نے جائے وقوعہ کا دورہ کرکے شواہد اکٹھے کئے اور واقعے کا جائزہ لیا ۔پولیس کے مطابق مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں، خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان گرپال سنگھ اور سریش کمار نے میڈیا کو بتایا کہ بزرگ میاں بیوی گور و دوارے کے رکھوالے تھے اور ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی،مرد کی عمر 72 سال اور خاتون کی 69سال تک ہوگی،سریش کمار نے کہا کہ حملہ آوروں نے میاں بیوی کے چہروں پر گولیاں ماری ہیں۔ 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

میسی کی ہیٹرک، دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا فاتحانہ آغاز

الجزائر کیخلاف میچ میں گول کے بعد لیونل میسی کیوں رو پڑے

جرمن فٹبال ٹیم کے ٹریننگ کیمپ میں زہریلا سانپ گھس آیا

فیفا ورلڈ کپ:ایک دن میں حاضری کا نیا عالمی ریکارڈ بن گیا

ویمنز ٹی 20ورلڈ کپ:انگلینڈ اور آسٹریلیا کی 3کھلاڑی انجریزکاشکار

واہ کینٹ میں پہلی نیشنل فل کانٹیکٹ کراٹے چیمپئن شپ کا کامیاب انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak