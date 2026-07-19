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دوبجلی چور پکڑے گئے

  • جرم و سزا کی دنیا
دوبجلی چور پکڑے گئے

کامونکے (تحصیل رپورٹر)سٹی اور ایمن آباد پولیس نے گیپکو کے ایس ڈی او ز کی درخواستوں پر ڈائریکٹ تاریں لگا کر بجلی چوری کرنے پر حمید پور خورد کے سکندر اور محلہ کراچی کے سفیان کیخلاف مقدمات درج کرلیے ۔

سٹی اور ایمن آباد پولیس نے گیپکو کے ایس ڈی او ز کی درخواستوں پر ڈائریکٹ تاریں لگا کر بجلی چوری کرنے پر حمید پور خورد کے سکندر اور محلہ کراچی کے سفیان کیخلاف مقدمات درج کرلیے ۔

 

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