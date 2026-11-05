8پولیس افسروں کے تبادلے ، شاہد رشید ایڈیشنل ڈائریکٹر تعینات جرم و سزا کی دنیا 05 نومبر ، 2026

× جرم و سزا کی دنیا

انجم کمال بٹالین کمانڈر پی سی فیصل آباد ،غضنفر علی ڈی ایس پی سی سی ڈی چنیوٹ مقرر نعیم عباس ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر زملتان ،بابر نواز کوڈی ایس پی سی سی ڈی جھنگ لگا دیا گیا

لاہور (کرائم رپورٹر )آئی جی پنجاب عبدالکریم نے 8 پولیس افسروں کے تبادلے کر دئیے ۔شاہد رشید کو ایڈیشنل ڈائریکٹر ایس پی یو پنجاب لاہور تعینات کر دیا گیا ،مرزا انجم کمال کوبٹالین کمانڈر پی سی فیصل آباد تعینات کر دیا گیا،خالد محمود ڈسٹرکٹ آفیسر سپیشل برانچ شیخوپورہ تعینات ،ڈسٹرکٹ آفیسر سپیشل برانچ بہاولنگر محمد یاسین کو آئی جی آفس کلوز کر لیا گیا،نعیم عباس ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر زملتان تعینات ،بابر نواز ڈی ایس پی سی سی ڈی جھنگ تعینات ،غضنفر علی ڈی ایس پی سی سی ڈی چنیوٹ تعینات ،مدثر کلیم ڈی ایس پی سی سی ڈی لیگل ڈی جی خان تعینات کر دیا گیا۔