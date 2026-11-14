رواں سال 7 افسران و ملازمین محکمہ پولیس سے برخاست
لاہور(کرائم رپورٹر) ڈی آئی جی انویسٹی گیشن سید ذیشان رضا نے کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کرنے والے پولیس افسران و اہلکاروں کے خلاف رواں سال سخت محکمانہ کارروائیاں کرتے ہوئے 7 افسران و ملازمین کو محکمہ پولیس سے برخاست کر دیا۔۔۔
جبکہ 14 کی عہدہ تنزلی کے احکامات جاری کر دیے ۔ ڈی آئی جی انویسٹی گیشن نے رواں سال اختیارات سے تجاوز اور محکمانہ خلاف ورزیوں پر 7 افسران و ملازمان کو دیگر بڑی محکمانہ سزائیں بھی دیں، جبکہ 276 افسران و اہلکاروں کے خلاف معمولی نوعیت کی محکمانہ سزاؤں کے احکامات جاری کیے گئے ۔
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