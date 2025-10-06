صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت میں ’آئی لَو محمدؐ‘ مہم کے بعد مسلمانوں کیخلاف کریک ڈاؤن تیز ، متعدد عمارتیں مسمار

  • دنیا میرے آگے
بھارت میں ’آئی لَو محمدؐ‘ مہم کے بعد مسلمانوں کیخلاف کریک ڈاؤن تیز ، متعدد عمارتیں مسمار

کانپور(دنیا مانیٹرنگ)بھارت میں مسلمانوں کی جانب سے شروع کی گئی ’آئی لَو محمد ؐ‘ مہم کے بعد بریلی میں مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز ہوگیا،مقدمات میں نامزد اور گرفتار افراد کی جائیدادیں بھی مسمار کرنی شروع کردیں۔۔۔

پولیس نے بریلی میں مولانا توقیر رضا خان کے معاون ڈاکٹر نفیس کے دو بینکویٹ ہال مسمار کردیے جبکہ ‘رضا پیلس’ نامی عمارت کو بھی مسمار کردیا۔ پیلی بھیت میں مولانا توقیر رضا کے ایک اور معاون کے مکان کو سیل کردیا گیا ہے جسے آج مسمار کردیا جائے گا۔واضح رہے کانپور میں 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی ؐ کے جلوس میں مسلمانوں کی جانب سے آئی لَو محمد ؐ کا بینر لگایا گیا جس پر انتہا پسند ہندوؤں نے ہنگامہ کھڑا کیا۔پولیس نے 20 مسلمانوں پر مقدمہ درج کرلیا۔مسلمانوں کی گرفتاری پر بھارت بھر میں اشتعال پھیل گیا اور کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سعودی، 12 ہزار سال پرانے نقوش والے پتھر دریافت

خراب نیند دماغ کو جلدی بوڑھا کردیتی ہے : تحقیق

70دن تک جنگل میں رہ کر 40 لاکھ جیتنے والا شخص

بیٹریوں میں اب لیتھیئم کی جگہ کیلشیئم استعمال ہوگا

کینیڈین یوٹیوبر دنیا کا سب سے کم قد والا ونگ واکر

دنیا کا سب سے زیادہ شور شرابے والا خطہ کونسا ہے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak