صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین کا آسٹریلوی طیارے پر خطرناک فلیئر حملہ ،آسٹریلیا کاسفارتی سطح پر احتجاج

  • دنیا میرے آگے
چین کا آسٹریلوی طیارے پر خطرناک فلیئر حملہ ،آسٹریلیا کاسفارتی سطح پر احتجاج

سڈنی(اے ایف پی) آسٹریلیا نے چین پر فوجی جارحیت کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینی جنگی طیارے نے جنوبی بحیرہ چین میں آسٹریلوی سرویلنس طیارے کے قریب فلیئرز گرا کر عملے کی جان خطرے میں ڈال دی۔ آسٹریلیا نے چین سے سفارتی سطح پر احتجاج کیا ہے ۔

آسٹریلیا نے چین پر فوجی جارحیت کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینی جنگی طیارے نے جنوبی بحیرہ چین میں آسٹریلوی سرویلنس طیارے کے قریب فلیئرز گرا کر عملے کی جان خطرے میں ڈال دی۔ آسٹریلیا نے چین سے سفارتی سطح پر احتجاج کیا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکے چوریاں ، لاکھوں کی نقدی ، موبائلز چھین لئے

ٹریفک حادثات :باپ اور2بیٹوں سمیت 5 افراد جاں بحق

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak