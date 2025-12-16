صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت :مردہ الیکشن جیت گیا

  • دنیا میرے آگے
بھارت :مردہ الیکشن جیت گیا

نئی دہلی (آئی این پی)بھارت میں مردہ شخص نے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر کامیابی حاصل کرلی۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع راجنا سرسیلاکے گاؤ ں میں پنچایت سرپنچ کے الیکشن کے امیدوار مرلی نے اپنی موت کے بعد الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لیے۔۔۔

 مرلی 5 دسمبر کو الیکشن کیلئے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے کچھ دیر بعد اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے ۔تاہم اس کی موت کے باوجود گاؤں میں پولنگ مقررہ شیڈول کے مطابق جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، مرلی نے 700 سے زائد ووٹ حاصل کیے اور اپنے حریف کو 378 ووٹوں کے فرق سے شکست دی۔ کامیاب قرار دیا جانے والا امیدوار وفات پا چکا ہے ، اس لیے حکام نے حتمی نتیجے کے اعلان کو عارضی طور پر روک دیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak