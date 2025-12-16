بھارت :مردہ الیکشن جیت گیا
نئی دہلی (آئی این پی)بھارت میں مردہ شخص نے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر کامیابی حاصل کرلی۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع راجنا سرسیلاکے گاؤ ں میں پنچایت سرپنچ کے الیکشن کے امیدوار مرلی نے اپنی موت کے بعد الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لیے۔۔۔
مرلی 5 دسمبر کو الیکشن کیلئے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے کچھ دیر بعد اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے ۔تاہم اس کی موت کے باوجود گاؤں میں پولنگ مقررہ شیڈول کے مطابق جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، مرلی نے 700 سے زائد ووٹ حاصل کیے اور اپنے حریف کو 378 ووٹوں کے فرق سے شکست دی۔ کامیاب قرار دیا جانے والا امیدوار وفات پا چکا ہے ، اس لیے حکام نے حتمی نتیجے کے اعلان کو عارضی طور پر روک دیا ہے ۔