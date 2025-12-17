صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سڈنی :فائرنگ سے بچنے کیلئے ٹوائلٹ میں چھپ گیا تھا:سابق اسرائیلی فوجی

سڈنی(اے ایف پی)بونڈائی ساحل پر حملے کے وقت ہنوکا کی تقریبات میں شریک عینی شاہد امیت موس نے بتایا کہ وہ اپنی ساتھی زوئی کے ساتھ پارک کی طرف جا رہے تھے جب انہوں نے فائرنگ کی آواز سنی۔امیت موس اسرائیلی افواج کا حصہ رہ چکے اور۔۔

 گزشتہ 40 برس سے آسٹریلیا میں مقیم ہیں۔ انہوں نے کہا جب پل پر دو حملہ آوروں کو دیکھا تو وہ واپس مُڑ گئے اور دوسری طرف ایک ٹوائلٹ میں جا کر چھپ گئے ۔ ان کی ساتھی زوئی اپنی بیٹی سے علیحدہ ہو گئیں اور خوفزدہ ہو کر چلانے لگیں۔امیت موس نے کہا کہ یہ ناقابل یقین منظر تھا۔ بونڈائی ساحل آسٹریلیا کا دل ہے ، اس کی روح ہے ۔ یہ سب کچھ غیر حقیقی لگ رہا تھا۔

 

 

