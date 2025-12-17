صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجارتی پیشرفت نہ ہونے پر امریکا نے برطانیہ سے ٹیک معاہدہ معطل کر دیا

واشنگٹن(اے ایف پی) وائٹ ہاؤس نے برطانیہ کے ساتھ طے پانے والے ٹیکنالوجی تعاون کے معاہدے پر عملدرآمد عارضی طور پر معطل کر دیا ۔۔۔۔

وائٹ ہاؤس حکام کے  مطابق معاہدہ اس وقت تک بحال نہیں کیا جائے گا جب تک برطانیہ تجارتی مذاکرات میں خاطر خواہ پیشرفت نہیں کرتا۔ یہ معاہدہ امریکی صدر ٹرمپ کے دور ہ برطانیہ کے دوران طے پایا تھا، جس کا مقصد مصنوعی ذہانت، کوانٹم کمپیوٹنگ اور نیوکلیئر توانائی میں تعاون بڑھانا تھا۔ امریکی حکام برطانیہ کی جانب سے غیر تجارتی رکاوٹیں برقرار رکھنے پر ناراض ہیں۔ برطانوی حکومت نے امید ظاہر کی ہے کہ جلد دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت طے پا جائے گی۔

 

 

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
