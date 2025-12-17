صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برازیل :آندھی سے سٹیچو آف لبرٹی کا مجسمہ گر کر تباہ

  • دنیا میرے آگے
برازیل :آندھی سے سٹیچو آف لبرٹی کا مجسمہ گر کر تباہ

برازیلیا (دنیا مانیٹرنگ)جنوبی برازیل میں آنے والی تیز اور شدید آندھی کے باعث اسٹیچو آف لبرٹی کی نقل پر مبنی ایک بڑا مجسمہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔۔

سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تیز آندھی کے دوران مجسمہ پہلے  جھکتا ہے اور پھر اچانک گر جاتا ہے ، جبکہ اس وقت قریبی سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ادھر مجسمہ نصب کرنے والی کمپنی نے بتایا کہ واقعے کے وقت اطراف کا علاقہ تقریباً خالی تھا، اسی وجہ سے کوئی شہری زخمی نہیں ہوا۔ 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

جویریہ عباسی کی ہانیہ عامر کی نظر اتارنے کی ویڈیو وائرل

عاطف اسلم کا ڈھاکا کنسرٹ منسوخ، منتظمین کیخلاف مقدمہ

اسما عباس نے اوزیمپک نہ لینے کی وجہ بتا دی

ارمینا خان کا صحت کے پیچیدہ مسائل میں مبتلا ہونیکا انکشاف

رابی پیرزادہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئیں،تصاویر وائرل

نقاب کھینچنے کا واقعہ، نتیش کمار سر عام معافی مانگیں:راکھی

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak