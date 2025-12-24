صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا:غیرقانونی تارکین کو ملک چھوڑنے کیلئے 3ہزار ڈالر ، مفت سفر کی پیشکش

  • دنیا میرے آگے
امریکا:غیرقانونی تارکین کو ملک چھوڑنے کیلئے 3ہزار ڈالر ، مفت سفر کی پیشکش

واشنگٹن(دنیا مانیٹرنگ)امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے غیر قانونی طور پر مقیم تارکینِ وطن کے لیے کرسمس کے موقع پر ملک چھوڑنے کیلئے 3 ہزار ڈالر اور مفت سفر کی پیشکش کی ہے۔۔۔

محکمہ ہوم لینڈ سکیورٹی کے مطابق جرمانے اور سزائیں بھی معاف کر دی جائیں گی۔محکمے نے خبردار کیا ہے کہ جو افراد اس پیشکش سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ، ان کے پاس واحد راستہ گرفتاری اور جبری ملک بدری ہوگا اور ایسے افراد کو مستقبل میں امریکا واپس آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak