ٹرمپ کا پھربھارت کے 8طیارے گرائے جانے کا تذکرہ

فلوریڈا(اے پی پی)امریکی صدر ٹرمپ نے ایک با ر پھر پاک بھارت جنگ میں بھارتی لڑاکا طیاروں کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے کہاہے کہ انہوں نے دنیا میں جنگیں رکوائی ہیں۔۔۔

 ٹرمپ نے امریکی ریاست فلوریڈا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں، جس میں سب سے زیادہ خطرناک پاک بھارت جنگ تھی اگر یہ جنگ جاری رہتی تو اس کے اثرات عالمی سطح پرپھیل سکتے تھے ۔انہوں نے کہاکہ پاک بھارت جنگ میں 8طیارے گرائے گئے ۔ صدر ٹرمپ نے اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی شخصیت انتہائی قابل احترام ہے ، وزیراعظم پاکستان نے بھی کہا کہ ٹرمپ نے ایک کروڑجانیں بچائیں۔واضح رہے رواں سال مئی میں بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے رافیل سمیت بھارت کے 8 جدید ترین طیارے مار گرائے تھے ۔

