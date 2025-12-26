صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلمان آبادیاتی خطرہ ،ہندو توا نواز صحافی کی ہندوؤں سے زیادہ بچے پیدا کرنیکی اپیل

  • دنیا میرے آگے
مسلمان آبادیاتی خطرہ ،ہندو توا نواز صحافی کی ہندوؤں سے زیادہ بچے پیدا کرنیکی اپیل

نئی دہلی(اے پی پی)بھارت میں ہندوتوا نظریات کے حامل صحافی اور سدرشن نیوز کے چیئرمین سریش چوہانکے نے مسلمانوں کو آبادیاتی خطرہ قرار دیتے ہوئے ہندوؤں سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی اپیل کی۔۔

 انہوں نے حکومت سے مسلم آبادی کم کرنے کے اقدامات کا مطالبہ بھی کیا۔ ایک تقریب سے  خطاب میں چوہانکے نے ہندو راشٹر کے قیام کی وکالت کی اور مسلمانوں کے خلاف توہین آمیز ریمارکس دیے ،  ملک بدر کرنے کی بات بھی کی۔ ان کے بیانات کو نفرت انگیز اور آئین کے منافی قرار دیا جا رہا ہے ، جبکہ انسانی حقوق کے حلقوں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

جب ماں بنی تو سب کچھ غیر اہم ہوگیا:فریدہ شبیر

صبا قمر کااپنے خلاف مقدمے کی درخواست پر طنزیہ جواب

ایک چاہنے والے نے سالگرہ پر 10لاکھ کاچیک تحفے میں بھیجا:ڈکی بھائی

ندا یاسر نے میری طلاق بارے ویڈیو وائرل کروائی:فضا علی

شہریار زیدی نے نیّرہ نور سے ملاقات کی یادیں شیئر کردیں

تھری ایڈیٹس کے سیکوئل میں چوتھے کردار کا اضافہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ
Dunya Bethak