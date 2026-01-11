صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انقرہ: 50سال کی بدترین خشک سالی ، پانی کی قلت

  • دنیا میرے آگے
انقرہ: 50سال کی بدترین خشک سالی ، پانی کی قلت

انقرہ(اے ایف پی)ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں جاری پانی کی قلت کو گزشتہ پچاس برس کی بدترین خشک سالی اور آبادی میں تیز اضافے کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔

ڈیموں میں پانی کی سطح کم ہو کر ایک اعشاریہ بارہ فیصد رہ گئی ، مختلف علاقوں میں باری باری پانی کی فراہمی معطل کی جا رہی ہے ۔ شہری پینے کے پانی کیلئے نلکوں پر قطاروں میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ واٹر اتھارٹی کا کہنا ہے کہ 2025 میں بارشوں اور برفباری میں شدید کمی ریکارڈ کی گئی۔ صدر اردوان نے بلدیاتی انتظامیہ پر نااہلی کے الزامات عائد کیے ہیں تاہم سٹی ہال نے موسمیاتی تبدیلی اور شہری پھیلاؤ کو اصل وجہ قرار دیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ایران پر ممکنہ حملہ،ٹرمپ کو بریفنگ:اسرائیل میں ہائی الرٹ کارروائی کی تو دونوں ملکوں کے فوجی اڈے ہمارا جائز ہدف ہونگے:ایرانی حکام

کراچی:رکاوٹوں کے باوجود جلسہ پتھراؤ،شیلنگ،گرفتاریاں:سندھ حکومت نے اچھا سلوک نہیں کیا،عوام ڈی چوک جانے کو تیار:سہیل آفریدی

پراپیگنڈہ مسترد،سمندر پار پاکستانیوں کا ریکارڈ ترسیلات بھیجنا حکومت پر اعتماد:وزیراعظم

مریم نواز کا نئے ہسپتالوں کی جلد تکمیل کا حکم،ڈاکٹرز،سٹاف کی بھرتیاں شروع

اسلام کی بقاآزمائشوں میں ہے:فضل الرحمٰن:مدارس کو لاوارث نہ سمجھیں:تقی عثمانی

اسرائیلی اقدام صومالیہ پر براہ راست حملہ:اسحاق ڈار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak