رفح کراسنگ :یومیہ 150افراد کو غزہ سے جانے ،50کو داخلے کی اجازت

غزہ،بیروت(اے ایف پی)اسرائیل نے رفح کراسنگ 2 سال بعد پیدل آمدورفت کیلئے باضابطَہ کھول دی۔سخت سکیورٹی چیک کے بعد یومیہ تقریباً 150 فلسطینیوں کو غزہ سے باہر جانے اور 50 افراد کو داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ ۔۔

غزہ سے بیمار اور جنگ میں زخمی افراد پیر کو رفح بارڈر سے مصر میں داخل ہونا شروع ہو گئے ۔ مصری حکام کے مطابق تین ایمبولینسیں مریضوں کو لے کر پہنچی ہیں۔ حزب اللہ کے سابق سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کے والد عبد الکریم نصراللہ انتقال کرگئے ۔ان کا انتقال حسن نصراللہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت کے تقریباً ڈیڑھ سال بعد ہوا ہے ۔فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ نیشنل کونسل کے انتخابات یکم نومبر کو منعقد ہوں گے ۔یہ انتخابات پی ایل او کی پارلیمنٹ کیلئے ہوں گے ۔ یہ پہلا موقع ہو گا کہ نیشنل کونسل کے ارکان کا انتخاب براہِ راست عوامی ووٹ کے ذریعے کیا جائے گا۔ صدارتی فرمان میں کہا فلسطین کے اندر اور بیرون ملک مقیم فلسطینیوں کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ عوامی شمولیت یقینی بنائی جا سکے ۔واضح رہے حماس اور اسلامی جہاد پی ایل او کا حصہ نہیں ہیں۔

 

 

 

 

شہباز، آفریدی ملاقات، تعاون ضروری قرار : دہشتگردی کے مکمل خاتمے کیلئے مشترکہ کاوشیں جاری رکھیں گے : وزیراعظم، وفاق کے ذمے بقایا جات پر بات ہوئی : وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا

ایران سے 40 روپے لٹر تیل کراچی میں 200 کا فروخت، روزانہ 4 ارب منافع، روکنے پر امن و امان تباہ : وزیر دفاع

فیلڈ مارشل سے لیبیا کی فوجی قیادت، دہشتگردی کیخلاف اسلامی اتحاد کے سیکرٹری جنرل کی ملاقات

مسافروں کو انتظار کرنا پڑتا، بسیں بڑھائی جائیں : مریم نواز ، ای وی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا افتتاح

ٖضمیر اور ہمدردی قانون کا نعم البدل نہیں، ہائیکورٹس اس بنیاد پر حکم نہیں دے سکتیں : وفاقی آئینی عدالت

بلوچستان : فورسز کے آپریشن، مزید 22 دہشتگرد ہلاک، 3 روز میں تعداد 177 ہوگئی

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
