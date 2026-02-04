صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیجنگ(اے ایف پی)چین میں بدعنوانی سے متعلق رپورٹ شائع کرنے پر معروف تحقیقاتی صحافی لیو ہو کو گرفتار کر لیا گیا ہے ،جس کی عالمی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔

 رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے چینی حکام کے اقدام کو آزاد صحافت پر حملہ قرار دیا ۔ پولیس کے مطابق لیو ہو اور ایک اور صحافی پر جھوٹے الزامات پھیلانے اور غیر قانونی کاروباری سرگرمیوں کا الزام عائد کیا گیا ہے ۔ تنظیم کا کہنا تھا چین میں آزاد رپورٹنگ کیلئے ماحول مسلسل محدود ہوتا جا رہا ہے ۔ چین صحافتی آزادی کے عالمی انڈیکس میں نچلے ترین ممالک میں شامل ہے ۔

 

