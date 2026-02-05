صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان حملے سنگین اور بزدلانہ دہشت گردی:اقوام متحدہ

  • دنیا میرے آگے
بلوچستان حملے سنگین اور بزدلانہ دہشت گردی:اقوام متحدہ

نیویارک (این این آئی)اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل (یو این ایس سی) نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں سنگین اور بزدلانہ دہشت گردی کی کارروائیاں قرار دیا ہے ۔۔

جاری کیے گئے ایک بیان میں سلامتی کونسل نے کہا کہ 31 جنوری کو بلوچستان بھر میں ہونے والے یہ حملے انتہائی قابلِ مذمت ہیں۔ سلامتی کونسل نے حملوں میں جاں بحق افراد کے لواحقین، صوبے کے گورنر اور پاکستان کے عوام سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیاجبکہ زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔سلامتی کونسل کے بیان میں کہا گیا کہ دہشت گردی اپنی تمام شکلوں اور مظاہر کے ساتھ عالمی امن و سلامتی کے لیے سب سے سنگین خطرات میں سے ایک ہے ۔ بیان میں زور دیا گیا کہ ان دہشت گرد حملوں میں ملوث عناصر، ان کے منصوبہ سازوں، مالی معاونین اور سرپرستوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ناگزیر ہے ۔یو این ایس سی نے تمام ممالک پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائی ممکن ہو سکے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak