صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایپسٹین کا لڑکیوں کی سمگلنگ کیلئے برطانوی ایئربیس کا استعمال، تحقیقات شروع

  • دنیا میرے آگے
ایپسٹین کا لڑکیوں کی سمگلنگ کیلئے برطانوی ایئربیس کا استعمال، تحقیقات شروع

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک)جنسی سکینڈل کے مجرم جیفری ایپسٹین نے ممکنہ طور پر برطانوی ایئربیس کا بھی استعمال کیا۔۔۔

ایسی رپورٹس سامنے آئی ہیں کہ جیفری ایپسٹین اپنے نجی طیاروں کے ذریعے خواتین کو برطانیہ لاتا تھا اور ممکنہ طور پر رائل ایئر فورس کے اڈوں پر لینڈنگ بھی کی ہو،بتایاجارہاہے کہ دسمبر 2000 میں ایپسٹین کا نجی جیٹ نورفوک ایئر بیس پر اترا تھا اور ایپسٹین نے برطانیہ کے شہزادے پرنس اینڈریو کے ساتھ شاہی رہائش گاہ سندرنگھم ہاؤس کا دورہ کیا ۔برطانوی وزیرِ دفاع جان ہیلی نے برٹش رائل ایئر فورس اڈے استعمال کرنے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیدیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سارہ عمیر کو کرینہ کپور سے مشابہت پر حسد اور تنقید کا سامنا

بالی ووڈ نے مجھے دیوار سے لگا دیا تھا:پریانکا چوپڑا

صنم سعید کا طلاق کے داغ اور خواتین کی جدوجہد پر جذباتی نوٹ

اِن سے شادی میرا غلط فیصلہ تھا فریال کا جمال شاہ کے سامنے اعتراف

بالی ووڈ فلموں میں اردو کا ستیاناس ہوگیا :نصیر الدین شاہ

ٹیلر سوئفٹ اور ٹریوس کیلسی کی شادی کی تاریخ سامنے آ گئی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاک افغان جنگ اور اہلِ مذہب کا مخمصہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہماری اشرافیہ اور اَنا کی تسکین
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈائیلاگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
آج کا مشرقِ وسطیٰ اور پاکستان
جاوید حفیظ
آصف عفان
رب مجھے معاف کرے
آصف عفان
Dunya Bethak