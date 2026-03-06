صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی جریدے کاپاکستان کی عسکری سفارتکاری کا اعتراف

  • دنیا میرے آگے
بھارتی جریدے کاپاکستان کی عسکری سفارتکاری کا اعتراف

ٹرمپ کی جانب سے فیلڈ مارشل کی پذیرائی پاکستانی دفاعی صنعت کیلئے سود مند مشترکہ منصوبوں کے ذریعے دفاعی پیداوار کئی ارب ڈالر سالانہ تک پہنچ چکی ہے

نئی دہلی (آئی این پی)بھارتی جریدہ نے عالمی سطح پر پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت اور کامیاب عسکری سفارتکاری کا بھی اعتراف کر لیا ہے ۔ بھارتی جریدہ دی ہندو کے  مطابق مئی 2025 میں کامیابی کا دعویٰ اور امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے فیلڈ مارشل سیدعاصم منیر کی پذیرائی پاکستانی دفاعی صنعت کیلئے سود مند ثابت ہوئی۔سعودی عرب سے دفاعی معاہدے اور متحدہ عرب امارات کیساتھ بہتر تعلقات نے پاکستانی دفاعی برآمدات کو تیز کر دیا۔دی ہندو کے مطابق پاکستان آذربائیجان، میانمار اور نائیجیریا اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی معاہدوں کے لیے تیار ہے ، چین اور ترکیہ کے ساتھ مشترکہ منصوبوں کے ذریعے پاکستان کی دفاعی پیداوار کئی ارب ڈالر سالانہ تک پہنچ چکی ہے ۔خلیج کی بڑھتی ہوئی سکیورٹی وابستگی پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر ساکھ بہتر بنانے میں بھی مدد دے رہی ہے ۔ دفاعی ماہرین کے مطابق معرکہ حق میں شاندار کامیابی اور کامیاب ملٹری ڈپلومیسی نے پاکستان کو قابل اعتماد دفاعی صنعتی مرکز بنا دیا ہے ۔ بھارت کے مقابلے میں پاکستان کا بطور نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کردار اس کی جامع دفاعی پالیسی کی کامیابی کا واضح ثبوت ہے ۔ آپریشن سندور میں اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دے کر پاکستان نے دنیا بھر میں اپنی عسکری صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا ہے ۔

 

 

